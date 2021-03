UFFICIALE Cosmi è il nuovo allenatore del Crotone | il comunicato

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 1 marzo 2021) Serseè ildel: il tecnico prende il posto di Giovanni Stroppa, esonerato dopo la sconfitta con il Cagliari Serseè ildel: ecco ildel club. «Il Football Clubcomunica di aver affidato a Sersela guida tecnica della Prima squadra. Il neo tecnico rossoblù ha firmato un contratto che lo legherà al club pitagorico fino al 30 giugno 2021. Nato a Perugia il 5 maggio 1958, la carriera dadiinizia in serie D, prima nel Pontevecchio e poi all’Arezzo, dove in 3 anni ottiene 2 promozioni portando i toscani in C1. Nel 2000 arriva la chiamata del Perugia in Serie A e nel 2003 ...