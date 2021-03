Serie B, gli arbitri: Reggina - Empoli a Valeri. Irrati per Salernitana - Spal (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA - L'Aia ha comunicato i nomi degli arbitri che dirigeranno le gare valide per la 7ª giornata di ritorno di Serie B in programma martedì 2 ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA - L'Aia ha comunicato i nomi degliche dirigeranno le gare valide per la 7ª giornata di ritorno diB in programma martedì 2 ...

juventusfc : Il racconto del successo delle #JuventusWomen ??? - SkyTG24 : ? #GoldenGlobes ?? Emma Corrin vince il premio come miglior attrice protagonista per una serie per il suo ruolo di D… - NetflixIT : Pensate di aver visto l’orrore? Non avete idea di che cosa dovreste davvero temere. Gli Irregolari di Baker Street,… - persemprecalcio : ?? Analizziamo, squadra per squadra, tutti gli spunti della giornata di #SerieA. Ci soffermiamo su lotta Champions,… - persemprecalcio : @davidecalabria2 @acmilan ?? Analizziamo, squadra per squadra, tutti gli spunti della giornata di #SerieA. Ci soffe… -