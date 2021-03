Sanremo blindata e deserta: capitale di un settore a pezzi - (Di lunedì 1 marzo 2021) Paolo Giordano Alla vigilia del Festival alberghi vuoti e Ariston vietato. La "bolla" è un simbolo dello spettacolo in ginocchio Oggi sembra la Sanremo del giorno dopo. Corso Matteotti è semi deserto come se il Festival fosse già finito e non iniziasse domani. Dall'ingresso del Teatro Ariston si vedono le tre tende bianche in piazza Borea D'Olmo dove tutti dovranno fare il tampone per avere cittadinanza in queste giornate di musica e tensione. Molte vetrine sono oscurate, tanto non c'è nulla ve(n)dere. Insomma la 71esima edizione che inizia domani purtroppo sarà tutt'altro che quella della rinascita come annunciato da Amadeus mesi fa in un momento di eccessivo ottimismo. Sarà l'edizione della speranza. Che non ci siano contagiati. E che, per qualche giorno, l'Italia possa mettere davvero tra parentesi le angosce della pandemia con un po' di canzoni e ... Leggi su ilgiornale (Di lunedì 1 marzo 2021) Paolo Giordano Alla vigilia del Festival alberghi vuoti e Ariston vietato. La "bolla" è un simbolo dello spettacolo in ginocchio Oggi sembra ladel giorno dopo. Corso Matteotti è semi deserto come se il Festival fosse già finito e non iniziasse domani. Dall'ingresso del Teatro Ariston si vedono le tre tende bianche in piazza Borea D'Olmo dove tutti dovranno fare il tampone per avere cittadinanza in queste giornate di musica e tensione. Molte vetrine sono oscurate, tanto non c'è nulla ve(n)dere. Insomma la 71esima edizione che inizia domani purtroppo sarà tutt'altro che quella della rinascita come annunciato da Amadeus mesi fa in un momento di eccessivo ottimismo. Sarà l'edizione della speranza. Che non ci siano contagiati. E che, per qualche giorno, l'Italia possa mettere davvero tra parentesi le angosce della pandemia con un po' di canzoni e ...

