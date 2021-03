“Qualcuno vuole che la pandemia non abbia mai fine” dice il direttore dell’Ospedale Spallanzani (Di martedì 2 marzo 2021) Il direttore dello Spallanzani Francesco Vaia critica la gestione delle campagne vaccinali, influenzate dalla estrema tutela degli interessi economici delle case farmaceutiche: “Bisogna far rispettare i patti contratti in sede europea con le aziende farmaceutiche“, afferma. Con un post duro, per certi versi criptico, Francesco Vaia, direttore dell’Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 2 marzo 2021) IldelloFrancesco Vaia critica la gestione delle campagne vaccinali, influenzate dalla estrema tutela degli interessi economici delle case farmaceutiche: “Bisogna far rispettare i patti contratti in sede europea con le aziende farmaceutiche“, afferma. Con un post duro, per certi versi criptico, Francesco Vaia,dell’Istituto Nazionale di Malattie Infettive Lazzarodi L'articolo proviene da Leggilo.org.

