Piazza Sempione | De Vito | necessario confronto democratico con territorio

(Di lunedì 1 marzo 2021) Roma – “Mi faccio portavoce della preoccupazione e dell’insoddisfazione di residenti, commercianti e comitati di quartiere del III municipio che hanno appreso dalla stampa della volonta’ del presidente Caudo di cambiare volto a unadi Montesacro che e’ cuore dell’intero quartiere.” “Un progetto, quello di Giovanni Caudo, che prevede un impegno di 700mila euro di denaro pubblico per la pedonalizzazione dell’area e lo spostamento della statua della Madonna – riferimento affettivo per i residenti – collocata al centro delladal 1948.” “Vivo da sempre in III municipio e non posso accettare che la progettualita’ legata ad luogo simbolo del quartiere non venga condivisa con i residenti attraverso uncon il.” “Per questo ho presentato, insieme ad alcuni ...

E sullo scenario della guerra tra il parroco della chiesa di Piazza Sempione e il Municipio per il progetto di pedonalizzazione ora arriva anche l'omofobia. Don Mario Aceto va in strada con l'abito talare e al microfono scandisce: 'Lo striscione contro lo ...Preghiera e protesta contro il progetto di riqualificazione che prevede lo spostamento della statua della Madonna, al centro dal 1947. Richiesto un confronto ...