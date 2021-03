Nicolas Sarkozy condannato: l’ex presidente della Francia condannato a 3 anni per corruzione (Di lunedì 1 marzo 2021) Terremoto nel mondo della politica d’alta quota in Francia: l’ex presidente Nicolas Sarkozy è stato condannato nell’ambito di un processo per corruzione e traffico di influenze. Al momento, Sarkozy dovrà scontare 3 anni di reclusione, di cui 2 con la condizionale. L’inchiesta era partita nel 2014, dopo il suo addio all’Eliseo. Assieme al lui, sono stati condannati anche l’avvocato e un magistrato. Processo e condanna contro Nicolas Sarkozy La vicenda giudiziaria che coinvolge l’ex presidente della Francia Nicolas Sarkozy, anche marito di Carla Bruni, ha radici ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 1 marzo 2021) Terremoto nel mondopolitica d’alta quota inè statonell’ambito di un processo pere traffico di influenze. Al momento,dovrà scontare 3di reclusione, di cui 2 con la condizionale. L’inchiesta era partita nel 2014, dopo il suo addio all’Eliseo. Assieme al lui, sono stati condannati anche l’avvocato e un magistrato. Processo e condanna controLa vicenda giudiziaria che coinvolge, anche marito di Carla Bruni, ha radici ...

ilpost : Il tribunale di Parigi ha condannato in primo grado l’ex presidente francese Nicolas #Sarkozy a 3 anni di carcere c… - SkyTG24 : Francia, l'ex presidente Sarkozy condannato a 3 anni per corruzione - FcaPitti : - alpardu : RT @AndFranchini: Nicolas #Sarkozy condannato a tre anni per corruzione e traffico di influenze - brmagniez : RT @tvsvizzera: #Francia, Nicolas #Sarkozy condannato a 3 anni -di cui 2 sospesi- per #corruzione e traffico di influenze. È il secondo ex… -