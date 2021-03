"Nel Pd serve un chiarimento politico", dice Bettini (Di lunedì 1 marzo 2021) AGI - L'Assemblea nazionale deciderà quando fare il congresso ma "il chiarimento politico" all'interno del Pd "va fatto adesso perché non è possibile continuare ancora per con questo ruolo di logoramento iniziato dalle minoranze nei confronti del segretario". Lo ha detto a Anteprima Studio 24, su RaiNews24, Goffredo Bettini, componente della direzione nazionale. Un logoramento, ha spiegato, che non è arrivato da "tutte le forze di opposizione, ma da alcuni esponenti, che mi hanno anche detto che io non posso parlare, come il sindaco di Firenze, Dario Nardella". L'esponente dem ha assicurato che da quando Zingaretti è segretario "mai c'è stato un ruolo così decisivo delle minoranze, forse non ricordano i tempi di Renzi. Chiedono una gestione unitaria? E' stata accogliente, protettiva e il potere interno è distribuito in modo ... Leggi su agi (Di lunedì 1 marzo 2021) AGI - L'Assemblea nazionale deciderà quando fare il congresso ma "il" all'interno del Pd "va fatto adesso perché non è possibile continuare ancora per con questo ruolo di logoramento iniziato dalle minoranze nei confronti del segretario". Lo ha detto a Anteprima Studio 24, su RaiNews24, Goffredo, componente della direzione nazionale. Un logoramento, ha spiegato, che non è arrivato da "tutte le forze di opposizione, ma da alcuni esponenti, che mi hanno anche detto che io non posso parlare, come il sindaco di Firenze, Dario Nardella". L'esponente dem ha assicurato che da quando Zingaretti è segretario "mai c'è stato un ruolo così decisivo delle minoranze, forse non ricordano i tempi di Renzi. Chiedono una gestione unitaria? E' stata accogliente, protettiva e il potere interno è distribuito in modo ...

