Nati oggi, tutti i compleanni del mese di marzo (Di lunedì 1 marzo 2021) Sportivi, politici, attori ma soprattutto tantissimi cantanti: ecco chi compie gli anni nel mese di marzo 1 marzo La lista dei Nati oggi di marzo di apre con Javier Bardem (52), Ron Howard (67) e Lupita Nyong'o (38). Con loro festeggiano la pop star Justin Bieber (27), le due modelle e attrici Liya Kebede ed Esther Cañadas, fino al buon vecchio Gene Gnocchi (66 anni). Ne avrebbe fatti 111 David Niven, icona di humor ed eleganza. 2 marzo oggi sono 50 per Stefano Accorsi, 53 per Daniel Craig, 59 per Jon Bon Jovi. Completano la lista dei festeggiati Chris Martin (43), Bryce Dallas Howard (40 un giorno dopo il compleanno di papà!), Rebel Wilson (41) e Nathalie Emmanuel di Game of Thrones.(32). 3 marzo Compie 76 anni George Miller, autore ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 1 marzo 2021) Sportivi, politici, attori ma soprattutto tantissimi cantanti: ecco chi compie gli anni neldiLa lista deididi apre con Javier Bardem (52), Ron Howard (67) e Lupita Nyong'o (38). Con loro festeggiano la pop star Justin Bieber (27), le due modelle e attrici Liya Kebede ed Esther Cañadas, fino al buon vecchio Gene Gnocchi (66 anni). Ne avrebbe fatti 111 David Niven, icona di humor ed eleganza. 2sono 50 per Stefano Accorsi, 53 per Daniel Craig, 59 per Jon Bon Jovi. Completano la lista dei festeggiati Chris Martin (43), Bryce Dallas Howard (40 un giorno dopo il compleanno di papà!), Rebel Wilson (41) e Nathalie Emmanuel di Game of Thrones.(32). 3Compie 76 anni George Miller, autore ...

