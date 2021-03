Municipio III, Fabiano: Roma città sporca, non servono proclami ma interventi (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma – “I cittadini tornano ad abitare la citta’. E la citta’, con le sue strade, i suoi negozi e i suoi giardini piombano nuovamente in una condizione disastrosa sul piano della pulizia e dei rifiuti. Vogliamo essere chiari: non accettiamo nessun scarico di responsabilita’ sui pochi lavoratori che vengono preposti alla raccolta su strada.” “La responsabilita’ e’, infatti, soltanto quella dell’Amministrazione comunale. Quest’ultima ha avuto tutto il tempo a disposizione per prepararsi e tutte le indicazioni sulle lacune e le difficolta’ operative dei servizi. Eppure nulla e’ stato fatto. Nei fine settimana i luoghi piu’ frequentati della citta’ non vengono puliti: solo nel nostro territorio Porta Pia, il quartiere San Lorenzo, piazza Caprera, piazza Mancini, piazza Bologna e quartiere Flaminio sono tornati ad essere un tappeto di rifiuti.” “Le aree verdi del ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 1 marzo 2021)– “I cittadini tornano ad abitare la citta’. E la citta’, con le sue strade, i suoi negozi e i suoi giardini piombano nuovamente in una condizione disastrosa sul piano della pulizia e dei rifiuti. Vogliamo essere chiari: non accettiamo nessun scarico di responsabilita’ sui pochi lavoratori che vengono preposti alla raccolta su strada.” “La responsabilita’ e’, infatti, soltanto quella dell’Amministrazione comunale. Quest’ultima ha avuto tutto il tempo a disposizione per prepararsi e tutte le indicazioni sulle lacune e le difficolta’ operative dei servizi. Eppure nulla e’ stato fatto. Nei fine settimana i luoghi piu’ frequentati della citta’ non vengono puliti: solo nel nostro territorio Porta Pia, il quartiere San Lorenzo, piazza Caprera, piazza Mancini, piazza Bologna e quartiere Flaminio sono tornati ad essere un tappeto di rifiuti.” “Le aree verdi del ...

