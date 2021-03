“Modelli certificati sono quasi tutti non a norma”. Mascherine Ffp2, il test choc (Di lunedì 1 marzo 2021) Arriva un’altra brutta notizia sul fronte Mascherine. In particolare su quelle Ffp2. Un nuovo test ha certificato che “i Modelli ‘certificati’ si rivelano quasi tutti non a norma”. La denuncia arriva da una società internazionale che si occupa di import export sull’asse Italia-Cina. “Da quando è iniziata la pandemia – raccontano i due legali rappresentanti al Corriere – si sono moltiplicati i clienti che vogliono importare dispositivi di protezione dall’Asia. Il punto è che la maggior parte del materiale in commercio non corrisponde alle certificazioni”.



La società ha fatto fare una serie di test. La maggior parte delle Mascherine infatti non ha superato la prova del cloruro di sodio e dell'olio ...

