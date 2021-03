Mimmo Lucano | candidato in Calabria | la frecciata al PD

(Di lunedì 1 marzo 2021) Alessandro Nunziati, ex sindaco di Riace particolarmente apprezzato a sinistra per le sue politiche di accoglienza, si candida come consigliere per le prossime elezioni regionali innella listaresistente e solidale di Luigi de Magistris, una lista che include gli attivisti storici dei territori, che negli anni hanno portato avanti “battaglie sociali, ambientali e Impronta Unika.

L'ex sindaco di Riace sarà capolista in tutte le circoscrizioni: 'Le mie parole d'ordine iniziano tutte con la A. Aree fragili, ...... Don Virginio Colmegna (Casa della Carità), Luciana Castellina (Personalità politica), Gino Strada (Medico), Moni Ovadia (uomo di teatro e cittadino europeo),, Guido Viale (...Non ci sono più gli archi in legno che parlavano del borgo dell'accoglienza. I gradoni colorati dell'anfiteatro mostrano i segni del tempo e dell'incuria. Ma la Riace svuotata di quei progetti di inte ...Non ci sono più gli archi in legno che parlavano del borgo dell'accoglienza. I gradoni colorati dell'anfiteatro mostrano i segni del tempo e dell'incuria. Ma la Riace svuotata di quei progetti di inte ...