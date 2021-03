Mal di testa: scopri quali alimenti sono da evitare (Di lunedì 1 marzo 2021) Mal di testa. Puoi anche non crederci, ma spesso c’è un legame tra quello che si mangia e la cefalea. Va detto che tra le cause del mal di testa ci possono essere più frequentemente situazioni di stress o anche i cambiamenti del tempo, ma non sono rari i casi nei quali a scatenarlo è l’assunzione di alcuni cibi particolari. Tra le forme di mal di testa più diffuse c’è l’emicrania, che colpisce tra il 10 e il 12 per cento degli individui adulti, e circa il 9 per cento dei bambini sotto ai 12 anni. L’emicrania può durare da qualche ora a qualche giorno e si manifesta con un dolore pulsante che non di rado ai associa ad altri sintomi, tipo nausea, vomito, fotofobia e fonofobia (intolleranza ai rumori). Ora, in generale gli alimenti da cui tenersi alla larga se si soffre ... Leggi su pianetadonne.blog (Di lunedì 1 marzo 2021) Mal di. Puoi anche non crederci, ma spesso c’è un legame tra quello che si mangia e la cefalea. Va detto che tra le cause del mal dici posessere più frequentemente situazioni di stress o anche i cambiamenti del tempo, ma nonrari i casi neia scatenarlo è l’assunzione di alcuni cibi particolari. Tra le forme di mal dipiù diffuse c’è l’emicrania, che colpisce tra il 10 e il 12 per cento degli individui adulti, e circa il 9 per cento dei bambini sotto ai 12 anni. L’emicrania può durare da qualche ora a qualche giorno e si manifesta con un dolore pulsante che non di rado ai associa ad altri sintomi, tipo nausea, vomito, fotofobia e fonofobia (intolleranza ai rumori). Ora, in generale glida cui tenersi alla larga se si soffre ...

borghi_claudio : @OrgoglioItalico @MinervaMcGrani1 @Bossina8 @p3r4zzett1 Non saranno contenti no, ma dipende... la maggior parte dei… - grenayse : Sabato ho sbattuto la testa contro lo spigolo della scrivania, ho ancora il mal di testa e mi viene da vomitare dal… - acciodreams : Madonna ho un mal di testa assurdo e sono super rincoglionita voglio vedere come la seguo la puntata stasera ?? - v0dkamadonna : Appena uscita da lavoro stanchissima, con un mal di testa atroce, e in tutto ciò mi aspetta una fantastica serata d… - tpwk_sofi : @sofxdefenceless @gbll27 allora sofi però calmati che hai gia mal di testa -