Ma cos’è questa storia dell’euro digitale? (Di lunedì 1 marzo 2021) Non chiamatela criptovaluta, né tantomeno euro-bitcoin. Anche perché qui, di nascosto, non c’è proprio nulla: la partita si gioca alla luce del sole, con una sperimentazione che potrebbe partire in diversi Paesi d’Europa già a partire dalla prossima primavera. Perché il progetto dell’euro digitale è concreto e potrebbe rappresentare la soluzione definitiva per combattere, ad esempio, l’evasione fiscale. Occorre, nel frattempo, familiarizzare con questa ipotesi, anche perché potrebbe stravolgere completamente sia il nostro modo di spendere (e quindi avere una vera e propria incidenza sull’economia domestica), sia il mondo della grande finanza che, a quel punto, dovrà cambiare paradigma. LEGGI ANCHE > Svolta di PayPal: il colosso dei pagamenti online si apre al bitcoin Euro digitale: cos’è e come ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 1 marzo 2021) Non chiamatela criptovaluta, né tantomeno euro-bitcoin. Anche perché qui, di nascosto, non c’è proprio nulla: la partita si gioca alla luce del sole, con una sperimentazione che potrebbe partire in diversi Paesi d’Europa già a partire dalla prossima primavera. Perché il progettoè concreto e potrebbe rappresentare la soluzione definitiva per combattere, ad esempio, l’evasione fiscale. Occorre, nel frattempo, familiarizzare conipotesi, anche perché potrebbe stravolgere completamente sia il nostro modo di spendere (e quindi avere una vera e propria incidenza sull’economia domestica), sia il mondo della grande finanza che, a quel punto, dovrà cambiare paradigma. LEGGI ANCHE > Svolta di PayPal: il colosso dei pagamenti online si apre al bitcoin Euroe come ...

