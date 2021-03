Luna Rossa, parla Bruni: "Nuove vele e foil modificati, ma niente rivoluzioni" (Di lunedì 1 marzo 2021) Auckland, 1 marzo 2021 " Il Covid ha rinviato l' America's Cup originariamente in programma dal 6 marzo. Il lockdown imposto dal governo non farà partire l'ultimo atto tra Luna Rossa e New Zealand ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) Auckland, 1 marzo 2021 " Il Covid ha rinviato l' America's Cup originariamente in programma dal 6 marzo. Il lockdown imposto dal governo non farà partire l'ultimo atto trae New Zealand ...

NicolaPorro : L’esultanza del cotimoniere di #LunaRossa non è solo sport. È l’emblema di un orgoglio patrio ???? che vien fuori nei… - PicodaMirandola : Il sole è nero la luna è rossa. - EmilioBerettaF1 : America's Cup, Bruni: 'Luna Rossa non teme la velocità di New Zealand, noi abbiamo l'esperienza' - Fabry27 : RT @UnioneSarda: #Sardegna - La Luna rossa nel cielo di #Cagliari - zazoomblog : America’s Cup vento fortissimo per Luna Rossa-New Zealand? “Un coraggioso scommetterebbe sul meteo” - #America’s… -