LIVE Snowboard | PGS Mondiali 2021 in DIRETTA | fuori Jenny e Zogg | tocca agli uomini!

(Di lunedì 1 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14:20 Peccato, niente da fare per Mirko, che ha fatto un grave errore nella parte iniziale, passa il turno il coreano. 14:19subito ad un altro italiano: Mirko Felicetti sfida il coreano Sangkyum Kim. 14:18 Galmarini conferma le ottime sensazioni trovate questa mattina e si qualificaottavi. Il tracciato blu nelle ultime tre porte sembrerebbe essere nettamente più veloce. 14:17 In partenza lo sloveno Tim Mastnak e lo svizzero Nevin Galmarini. 14:16 Capitan Fischnaller è sul pezzo! Vittoria per 37 centesimi, grande parte finale per l’azzurro. 14:14uomini ed è subito il momento di Roland Fischnaller, l’azzurro se la vedrà contro l’austriaco Payer. 14:13 L’ultima qualificata ai quarti di finale è la tedesca Selina Joerg, ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali di Snowboard (PGS) 2021, i campionati iridati dovevano inizialmente svolgersi a Zhangjiakouu (Cina), ma v ...