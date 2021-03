Le parole di Inzaghi in vista di Lazio – Torino (Di lunedì 1 marzo 2021) Nonostante Lazio – Torino sia in bilico, mister Simone Inzaghi ha risposto ad alcune domande durante la conferenza stampa. Il tecnico biancoceleste che con la Lazio viene dalla sconfitta contro il Bologna, ha espresso rammarico per questa perdita di punti. Le parole che l’allenatore ha invece riservato a Lazzari fanno intendere che il giocatore è ancora in fase di recupero. In attesa della decisione della Lega su Lazio – Torino Le parole di Inzaghi: “Torino? Ci prepareremo nel migliore dei modi” Simone Inzaghi ha espresso il proprio pensiero alla vigilia di Lazio – Torino che è ancora in forse. L’allenatore ha detto: “Cosa serve per ripartire? Veniamo da ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 1 marzo 2021) Nonostantesia in bilico, mister Simoneha risposto ad alcune domande durante la conferenza stampa. Il tecnico biancoceleste che con laviene dalla sconfitta contro il Bologna, ha espresso rammarico per questa perdita di punti. Leche l’allenatore ha invece riservato a Lazzari fanno intendere che il giocatore è ancora in fase di recupero. In attesa della decisione della Lega suLedi: “? Ci prepareremo nel migliore dei modi” Simoneha espresso il proprio pensiero alla vigilia diche è ancora in forse. L’allenatore ha detto: “Cosa serve per ripartire? Veniamo da ...

