Lazio-Torino, la Lega decide oggi. Ma l'Asl: "Quarantena fino alla mezzanotte di martedì" (Di lunedì 1 marzo 2021) "Il 23 febbraio abbiamo disposto una Quarantena domiciliare per tutto il gruppo squadra del Torino di almeno sette giorni e ribadisco che la Quarantena di quel gruppo durerà fino alla mezzanotte di martedì 2 marzo". Queste le dichiarazioni del dottor Roberto Testi, direttore del dipartimento di Prevenzione dell'Asl Città Torino ai microfoni della Gazzetta dello Sport e in vista del match a rischio tra Lazio e Torino in programma all'Olimpico. La linea dell'Asl è stata confermata in queste ore: "La Quarantena si scioglierà da mercoledì solo se non ci saranno nuovi positivi per il secondo giro di tamponi consecutivo", spiega Testi che poi precisa: "Ci troviamo di fronte ...

