Isola dei famosi | ‘non vado | mi ritiro’ | il modello Akash litiga con gli autori ancora prima di partire?

(Di lunedì 1 marzo 2021) Mancanoun paio di settimane all’inizio della nuova edizione de L’deie già la lista dei concorrenti potrebbe subire delle defezioni: ilha annunciato il suo ritiro (ufficiale?) dal reality.all’dei, ci sarà oppure no? Ma andiamo con ordine e cerchiamo di capire il motivo di tale decisione. In una diretta instagram con Marina La Rosa e Luca Vismara,ha confessato di aver avuto delle divergenze d’opinione con glidel reality. La ragione sarebbe da ritrovarsi nella clip di presentazione, già girata e montata, in cui emerge soltanto la carriera dele si punta esclusivamente sui suoi occhi strepitosi e il fisico ...

IsolaDeiFamosi : Awed è ufficialmente un concorrente della nuova edizione di #Isola Dei Famosi?? ?? @simone_paciello - simone_paciello : Saró un concorrente dell'isola dei famosi!?? Ancora devo razionalizzare tutto ciò ma credo che solo una volta sbarca…

Continua ad allungarsi la listanaufraghi che entrano a far parte del Cast della nuova edizione de L'Famosi . Il reality show di Canale5 , condotto da Ilary Blasi , sta per tornare in prima serata e sul profilo Instagram del programma appaiono i volti di 5 nuovi concorrenti ufficiali. Si ...Akash Kumar dà forfait a L'Famosi? 'Ho litigato con gli autori' La prossima edizione dell'Famosi 2021 inizierà ufficialmente lunedì 15 marzo. E proprio in questi giorni la produzione sta già svelando sui ...Un concorrente ha litigato con un autore. In una diretta Instagram minaccia il reality dicendo: "chiamo l’avvocato e pago la penale" ...E' già polemica per l'Isola dei Famosi, a causa della presenza di una concorrente. Selvaggia Lucarelli ha duramente attaccato Mediaset.