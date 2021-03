(Di lunedì 1 marzo 2021) I 5 Stelle con l'ex premier Conte tornerebbero sopra il 20%, ma a farne le spese sarebbero gli ex alleati ...

FratellidItalia : ?? Fratelli d'Italia continua a crescere ?? Link: - AnnamariaCorra7 : RT @TgLa7: Il #sondaggio politico di lunedì 1 marzo 2021 #TgLa7 - danstellina : @postpotere @PoliticaPerJedi no,viene fatto un sondaggio su Conte leader di una sua forza politca,ma ripeto,la for… - TgLa7 : Il #sondaggio politico di lunedì 1 marzo 2021 #TgLa7 - DaxGregory : Se volete partecipare a questo #sondaggio politico di #Bidimedia potete anche scrive un partito non in lista che vo… -

Ultime Notizie dalla rete : sondaggio politico

Today.it

I 5 Stelle con l'ex premier Conte tornerebbero sopra il 20%, ma a farne le spese sarebbero gli ex alleati ...Secondo un recentecondotto da GALLUP, Pashinyan rimane ilpiù popolare in Armenia; allo stesso tempo, però, ben il 43,6% auspica le dimissioni del premier " un aumento del 9% ...Secondo l'ultimo sondaggio Ipsos, pubblicato dal Corriere della Sera, il partito di Giorgia Meloni Fratelli d'Italia sale al 17% e sorpassa i Cinque Stelle. Perdono invece consenso Pd, M5s e Forza Ita ...La Lega è stabile al 23%: sembra quindi che, a differenza di quanto registrato da altre rilevazioni, il partito di Fratelli d’Italia abbia sottratto consensi a Berlusconi e non a Salvini L’opposizione ...