Il Commissario Ricciardi 2 | seconda stagione | ci sarà?

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il2 non è un’ipotesi così remota: mentre la primadella serie tv di Raiuno con Lino Guanciale si avvia a conclusione, si inizia già a parlare della. D’altra parte, gli ascolti ottenuti dalle prime cinque puntate andate in onda sono stati molto buoni. La media è stata, infatti, di 5.721.800 telespettatori (23,5% di share): numeri che garantirebbero decisamente nuovi episodi de Il. A questo, si aggiunga il fatto che la fonte letteraria non è ancora esaurita. La serie è infatti tratta dalla saga scritta da Maurizio de Giovanni, composta da dodici romanzi (l’ultimo, che chiude la saga, è uscito nel 2019) e quattro racconti. Ad oggi, la serie ha preso ispirazione da sei libri. Resta, quindi, del materiale per una ...

Con il finale de Il, in onda stasera lunedì 1° marzo , si concludono le indagini del personaggio nato dalla penna di Maurizio De Giovanni. Nella sesta e ultima puntata dal titolo In fondo al tuo ...Si chiude anche Ilsu Rai1. Questi gli altri programmi: N. C. I. S (Rai2), PresaDiretta (Rai3), Brick Mansions (Italia 1), Quarta Repubblica (Rete 4), Speciale Atlantide (La7), ...La programmazione televisiva di lunedì 1 marzo 2021 è molto ampia. Programmi d’informazione e intrattenimento, show e film. Cosa c’è stasera in tv? Stasera in tv 1 marzo 20 ...Ultimo appuntamento con le indagini del commissario Luigi Alfredo Ricciardi, il poliziotto bello e tenebroso chiamato a risolvere i casi di omicidio ...