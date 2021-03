I numeri in chiaro, Sebastiani: «Crescita esponenziale in 4 Regioni. Contagio più veloce a Milano che a Brescia» – Il video (Di lunedì 1 marzo 2021) L’epidemia di Coronavirus è in Crescita esponenziale in Lombardia, Emilia-Romagna, Molise e Campania. In altre Regioni italiane, come la Toscana, la Crescita è ancora lineare. Purtroppo però è già possibile prevedere che durante questa settimana, o al massimo all’inizio della prossima, anche la curva media dei decessi riprenderà a salire. Il professor Giovanni Sebastiani, matematico del Cnr, ha analizzato gli ultimi dati sulla diffusione del Covid-19 per la rubrica «I numeri in chiaro» di Open, con riferimento sia all’occupazione dei posti in terapia intensiva, sia all’incremento dei nuovi casi positivi per 100 mila abitanti. «A dicembre il Regno Unito era in Crescita esponenziale a causa delle varianti Covid, con un tempo di ... Leggi su open.online (Di lunedì 1 marzo 2021) L’epidemia di Coronavirus è inin Lombardia, Emilia-Romagna, Molise e Campania. In altreitaliane, come la Toscana, laè ancora lineare. Purtroppo però è già possibile prevedere che durante questa settimana, o al massimo all’inizio della prossima, anche la curva media dei decessi riprenderà a salire. Il professor Giovanni, matematico del Cnr, ha analizzato gli ultimi dati sulla diffusione del Covid-19 per la rubrica «Iin» di Open, con riferimento sia all’occupazione dei posti in terapia intensiva, sia all’incremento dei nuovi casi positivi per 100 mila abitanti. «A dicembre il Regno Unito era ina causa delle varianti Covid, con un tempo di ...

