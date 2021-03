Grande Fratello Vip: Giulia Salemi affronta le sfere di Live-Non è la d'Urso, le accuse di Caterina Collovati (VIDEO) (Di lunedì 1 marzo 2021) Tutti contro Giulia a Live-Non è la d'Urso dopo la sua eliminazione dalla Casa del Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di lunedì 1 marzo 2021) Tutti contro-Non è la d'dopo la sua eliminazione dalla Casa delVip.

fanpage : Caro Grande Fratello, non si scherza con i colori dell'arcobaleno (e non esiste una 'sensibilità omosessuale') di… - trash_italiano : Dayane Mello, boom di followers grazie al #GFVIP: + 500.000 - trash_italiano : #GFVIP, Massimiliano Morra procede legalmente contro Rosalinda Cannavò - giorgiashelby : RT @thxxSara: Su clubhouse Gaia conferma che non andrebbe al Grande Fratello. GRAZIE GAIA, NON POTEVO FARCELA A SEGUIRE DI NUOVO STO CIRCO… - klainesorder : mi sono chiesto per mesi quando finisse questo grande fratello e ora che siamo giunti alla fine ho un magone e mi viene da piangere?? -