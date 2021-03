Golden Globes 2021: tutti i vincitori della 78esima edizione (Di lunedì 1 marzo 2021) West Coast e East Coast non sono mai state così vicine. La 78esima edizione del Golden Globes inizia all’insegna della comicità con due host d’eccezione: Tina Fay e Amy Poehler. Il duo esplosivo tutto al femminile conduce una serata diversa dal solito e rispetta la distanza sociale dettata dalla pandemia. Grazie alla tecnologia le due comiche sembrano sullo stesso palco, seppur conducano da due luoghi diversivi del Paese. A New York c’è Tina Fay dalla Rainbow Room, mentre la Poheler si trova nella città delle star al Beverly Hills Hotel. In presenza non ci sono star, ma gli eroi di questo periodo difficile, gli addetti alla sanità. Dopo il discorso iniziale, in cui non mancano i divertenti riferimenti alle serie televisive e ai film in gara, comincia la premiazione a distanza. Il primo premio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 1 marzo 2021) West Coast e East Coast non sono mai state così vicine. Ladelinizia all’insegnacomicità con due host d’eccezione: Tina Fay e Amy Poehler. Il duo esplosivo tutto al femminile conduce una serata diversa dal solito e rispetta la distanza sociale dettata dalla pandemia. Grazie alla tecnologia le due comiche sembrano sullo stesso palco, seppur conducano da due luoghi diversivi del Paese. A New York c’è Tina Fay dalla Rainbow Room, mentre la Poheler si trova nella città delle star al Beverly Hills Hotel. In presenza non ci sono star, ma gli eroi di questo periodo difficile, gli addetti alla sanità. Dopo il discorso iniziale, in cui non mancano i divertenti riferimenti alle serie televisive e ai film in gara, comincia la premiazione a distanza. Il primo premio ...

Look Golden Globe 2021, il voto agli abiti: le pagelle Da Margot Robbie campagnola a Cynthia Erivo evidenziatore, fino ad Amanda Amanda Seyfried avvolta da una corona di fiori: ecco le star della 78esima edizione ...

