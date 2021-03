Golden Globe Awards 2021: l’Italia vince con Laura Pausini (Di lunedì 1 marzo 2021) Golden Globe Awards 2021 trionfa l’Italia con Laura Pausini, per la Miglior canzone. Delusione per il film di Edoardo Ponti Si è svolta questa notte, ora italiana, la cerimonia della 78° edizione dei Golden Globe Awards, i prestigiosi premi della HFPA (la Hollywood Foreign Press Association), che anticipano gli Oscar. L’edizione di quest’anno, visto il particolare periodo storico, si è svolta in formato digitale e le due conduttrici, Tina Fey e Amy Poehler hanno presentato a distanza, una da New York e l’altra da Los Angeles e i nominati erano collegati da remoto, ciascuno dalla propria abitazione. Il poco pubblico presente, era contingentato e distanziato, ed era composto da personale medico e sanitario, una sorta di ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 1 marzo 2021)trionfacon, per la Miglior canzone. Delusione per il film di Edoardo Ponti Si è svolta questa notte, ora italiana, la cerimonia della 78° edizione dei, i prestigiosi premi della HFPA (la Hollywood Foreign Press Association), che anticipano gli Oscar. L’edizione di quest’anno, visto il particolare periodo storico, si è svolta in formato digitale e le due conduttrici, Tina Fey e Amy Poehler hanno presentato a distanza, una da New York e l’altra da Los Angeles e i nominati erano collegati da remoto, ciascuno dalla propria abitazione. Il poco pubblico presente, era contingentato e distanziato, ed era composto da personale medico e sanitario, una sorta di ...

