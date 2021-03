Gideon Levy: 'Israele. I have a dream: la rivoluzione dei 100 giorni di una sinistra al Governo' (Di lunedì 1 marzo 2021) Lo racconta su Haaretz e Globalist lo rilancia. Leggetelo con attenzione. C'è tutto: politica, sentimenti, idealità e concretezza. 'Alcune misure potrebbero essere attuate subito, altre sarebbero l'... Leggi su globalist (Di lunedì 1 marzo 2021) Lo racconta su Haaretz e Globalist lo rilancia. Leggetelo con attenzione. C'è tutto: politica, sentimenti, idealità e concretezza. 'Alcune misure potrebbero essere attuate subito, altre sarebbero l'...

bocchescucite : New post: 28 Febbraio 2021 Gideon Levy : SE CI FOSSE UNA SINISTRA ISRAELIANA #Gideon_Levy - frammentivocali : Israele - Palestina : testimonianze in attesa: Gideon Levy : Se ci fosse una sinistra israeliana - karlkamus : @zeropregi @gattoclochard Qua il nipote di Mandela (è del 74) Definisce quello di Israele un apartheid peggiore di… - bocchescucite : New post: 22 Febbraio 2021 Gideon Levy: IL TEST PER LA SINISTRA ISRAELIANA: DIFENDERE LA CANDIDATA #Gideon_Levy -