Ecco Yamaha Petronas 2021, Rossi “Voglio lottare per vincere” (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Valentino Rossi e Franco Morbidelli sono pronti a far volare la Petronas tra gioventù, talento ed esperienza. L’inedita coppia per il Mondiale 2021 ha scoperto la livrea delle proprie moto, a poche settimane dall’inizio del campionato in Qatar. Il campione di Tavullia ha sostituito Fabio Quartararo, che è approdato al team ufficiale della Yamaha assieme a Maverick Vinales. Rossi continuerà a guidare una M1 ufficiale con l’obiettivo di riscattare il deludente 2020, tra Covid-19 e ritiri. Il Dottore, al suo ventiseiesimo anno nel motomondiale, alza fin da subito l’asticella: “Il 2021 sarà una nuova sfida per me. L’obiettivo è fare bene anche con il team satellite della Yamaha – racconta – Sono molto felice di aver intrapreso questa esperienza, non ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – Valentinoe Franco Morbidelli sono pronti a far volare latra gioventù, talento ed esperienza. L’inedita coppia per il Mondialeha scoperto la livrea delle proprie moto, a poche settimane dall’inizio del campionato in Qatar. Il campione di Tavullia ha sostituito Fabio Quartararo, che è approdato al team ufficiale dellaassieme a Maverick Vinales.continuerà a guidare una M1 ufficiale con l’obiettivo di riscattare il deludente 2020, tra Covid-19 e ritiri. Il Dottore, al suo ventiseiesimo anno nel motomondiale, alza fin da subito l’asticella: “Ilsarà una nuova sfida per me. L’obiettivo è fare bene anche con il team satellite della– racconta – Sono molto felice di aver intrapreso questa esperienza, non ...

ottopagine : Ecco Yamaha Petronas 2021, Rossi 'Voglio lottare per vincere' - clikservernet : Ecco la Yamaha Petronas di Valentino Rossi e Franco Morbidelli per il 2021 [Foto]. Il Dottore: “Voglio lottare per… - Noovyis : (Ecco la Yamaha Petronas di Valentino Rossi e Franco Morbidelli per il 2021 [Foto]. Il Dottore: “Voglio lottare per… - Fprime86 : RT @CorSport: #MotoGP, ecco la #Yamaha M1 di #Rossi per la stagione 2021 - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #MotoGP Ecco la #Yamaha #Petronas di #Valentino #Rossi per il 2021: 'Qui per fare bene' -