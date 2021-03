Draghi sostituisce Arcuri con il generale Figliuolo

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario, nella giornata di lunedì 1° marzo ha nominato ildi Corpo d’Armata Francesco Paolonuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19. A Domenicoi ringraziamenti del Governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese. CHI È ILIlFrancesco Paolo, originario di Potenza, ha maturato esperienze e ricoperto molteplici incarichi nella Forza Armata dell’Esercito, interforze e internazionale. Ha ricoperto l’incarico di Capo Ufficiodel Capo di Stato Maggiore della Difesa, dal 7 novembre 2018 è Comandante Logistico ...

Roma, 1 mar. askanews) – "Arcuri ha servito il Paese e mi sembra lo abbia fatto anche in una maniera abbastanza importante e giusta. Poi il presidente del Consiglio Draghi ora è assolutamente legittim ...