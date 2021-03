Diritto alle cure, la battaglia contro i brevetti è urgente! (Di lunedì 1 marzo 2021) Come sottolinea India today, oggi come oggi il mondo avrebbe bisogno di 11 miliardi di vaccini per fermare l'epidemia in tutti i paesi. Ne sono disponibili solo 7 miliardi e mezzo. E mentre i paesi ... Leggi su perlapace (Di lunedì 1 marzo 2021) Come sottolinea India today, oggi come oggi il mondo avrebbe bisogno di 11 miliardi di vaccini per fermare l'epidemia in tutti i paesi. Ne sono disponibili solo 7 miliardi e mezzo. E mentre i paesi ...

robertalombardi : Prima la Moratti propone di distribuire il #vaccino alle Regioni in base al PIL, poi #Bertolaso di dare priorità a… - riccardomagi : Oggi si è aperto il processo a Walter De Benedetto indagato per aver coltivato #cannabis a lui necessaria per lenir… - RaiCultura : Riparte oggi #maestri: Eva Cantarella ci racconta l’antica sfida tra Atene e Sparta e Giancarlo Coraggio ci spiega… - NonUnodiMeno : RT @ilmanifesto: Diritto alle cure, la battaglia contro i brevetti è urgente | il manifesto - marinellafly12 : RT @Lucaaaa01: Proprio una bella furbizia quella di questo Governo, chiudere in zone arancioni impedendo alle persone di poter andare negli… -