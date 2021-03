Dialogo tra Montalbano e Catarella su Sanremo (Di lunedì 1 marzo 2021) Muntilbano stavia alla tilivisione e guatava l’irutiona dell’Etnia che mannava i lapilla fina a Capacia: chesta eri la Sicilie na tirra matta indovi la Naturi faciva e sfaciva come voliva Idda. Ma nun putiva esseri sirata sine la tilifunata de Livie ed ura doppa aviri missa nu raffirma alla pancie Muntilbano sintetti che sunava il gordalessa… “Livie, ammurri, che si dicia a Ginova?”. “Vulivo appricisari in date hodierne che io non sugno l’ammuri sua… “. Muntilbano: “Ma chi mintula è all’apparicchia?”. “Eppoia vogliam diciri che nun la stavi chiammanna da un appe e che non sugno misessuala”. M: “Catarè, ma si tibi?”. Catarelli: “Sissi, dutturi, nun mi havia arricunusciuta?”. M: “Ti cunuscitta dall’analisia grammaticala”. C: “Mi faci appiaciri: mi lo diciva macari il mea maistra che eri brava nello taliana”. M: (…)”. C: “Dutturi, ma la stavia addisturbanna?”. M: “Nonsi, Catarè, ma ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 marzo 2021) Muntilbano stavia alla tilivisione e guatava l’irutiona dell’Etnia che mannava i lapilla fina a Capacia: chesta eri la Sicilie na tirra matta indovi la Naturi faciva e sfaciva come voliva Idda. Ma nun putiva esseri sirata sine la tilifunata de Livie ed ura doppa aviri missa nu raffirma alla pancie Muntilbano sintetti che sunava il gordalessa… “Livie, ammurri, che si dicia a Ginova?”. “Vulivo appricisari in date hodierne che io non sugno l’ammuri sua… “. Muntilbano: “Ma chi mintula è all’apparicchia?”. “Eppoia vogliam diciri che nun la stavi chiammanna da un appe e che non sugno misessuala”. M: “Catarè, ma si tibi?”. Catarelli: “Sissi, dutturi, nun mi havia arricunusciuta?”. M: “Ti cunuscitta dall’analisia grammaticala”. C: “Mi faci appiaciri: mi lo diciva macari il mea maistra che eri brava nello taliana”. M: (…)”. C: “Dutturi, ma la stavia addisturbanna?”. M: “Nonsi, Catarè, ma ...

