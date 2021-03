Dayane Mello, prima proposta di lavoro dopo il GF Vip: ecco cosa farà (Di lunedì 1 marzo 2021) Dayane Mello dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip sarà impegnata sul set di un video musicale, parola di Libero Quotidiano. Nell’articolo incriminato scritto dall’abile penna di Francesco Fredella si legge nero su bianco che sarà proprio Dayane Mello la protagonista del nuovo video musicale di Cristiano Malgioglio, Y Lo Latino, che uscirà nelle prossime settimane. “Y Lo Latino è una canzone omaggio all’America Latina, dove le canzoni della Malgy sono famosissime. Inoltre nella casa del GF Vip, ha avuto modo di conoscere bene Dayane Mello. Per la prima volta non ci saranno manzi muscolosi nel video, ma la bellissima Dayane (brasiliana di origine). “Ha una bellezza mozzafiato”, dice Cristiano. Nella casa Dayane ... Leggi su biccy (Di lunedì 1 marzo 2021)l’esperienza al Grande Fratello Vip sarà impegnata sul set di un video musicale, parola di Libero Quotidiano. Nell’articolo incriminato scritto dall’abile penna di Francesco Fredella si legge nero su bianco che sarà propriola protagonista del nuovo video musicale di Cristiano Malgioglio, Y Lo Latino, che uscirà nelle prossime settimane. “Y Lo Latino è una canzone omaggio all’America Latina, dove le canzoni della Malgy sono famosissime. Inoltre nella casa del GF Vip, ha avuto modo di conoscere bene. Per lavolta non ci saranno manzi muscolosi nel video, ma la bellissima(brasiliana di origine). “Ha una bellezza mozzafiato”, dice Cristiano. Nella casa...

