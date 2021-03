Crotone, cambio in panchina per trovare la salvezza (Di lunedì 1 marzo 2021) Il Crotone ha deciso di esonerare Stroppa per tentare di dare una scossa a questo campionato. Il sostituto è già stato scelto Il Crotone ha esonerato Giovanni Stroppa. Dopo la sesta sconfitta consecutiva subita nel match contro il Cagliari, il club calabrese ha deciso di cambiare la guida tecnica della squadra dandone comunicazione ufficiale con una nota sul proprio sito. Questo il testo integrale: “Il Football Club Crotone comunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra Giovanni Stroppa. Si chiude così un percorso bello e intenso durato quasi tre anni, non privo di momenti difficili ma culminato nella straordinaria salvezza e ancor più nella seconda, storica, promozione in serie A. Il Presidente e la società tutta intendono augurare il meglio a mister Stroppa e al suo staff per ... Leggi su zon (Di lunedì 1 marzo 2021) Ilha deciso di esonerare Stroppa per tentare di dare una scossa a questo campionato. Il sostituto è già stato scelto Ilha esonerato Giovanni Stroppa. Dopo la sesta sconfitta consecutiva subita nel match contro il Cagliari, il club calabrese ha deciso di cambiare la guida tecnica della squadra dandone comunicazione ufficiale con una nota sul proprio sito. Questo il testo integrale: “Il Football Clubcomunica di aver sollevato dall’incarico il responsabile tecnico della prima squadra Giovanni Stroppa. Si chiude così un percorso bello e intenso durato quasi tre anni, non privo di momenti difficili ma culminato nella straordinariae ancor più nella seconda, storica, promozione in serie A. Il Presidente e la società tutta intendono augurare il meglio a mister Stroppa e al suo staff per ...

