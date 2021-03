Covid, Figliuolo commissario. Fials: "Bene, ora accelerazione su vaccini e reclutamento del personale" (Di lunedì 1 marzo 2021) "Accogliamo con favore la nomina del nuovo commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 predisposta dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Al neo incaricato, il generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo, vanno i nostri auguri di buon lavoro. É giunta l'ora di dare un sferzata di energia alla campagna vaccinale, che a nostro avviso sta soffrendo sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista gestionale. A questo punto occorre agire senza ulteriori perdite di tempo e procedere con il reclutamento del personale sanitario in numero sufficiente a somministrare tutte le dosi a disposizione nel minor tempo possibile”. Così Giuseppe Carbone, segretario generale della Fials. “Finalmente un segnale di cambiamento: è quello che i professionisti sanitari ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 1 marzo 2021) "Accogliamo con favore la nomina del nuovostraordinario per l'emergenza-19 predisposta dal presidente del Consiglio Mario Draghi. Al neo incaricato, il generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo, vanno i nostri auguri di buon lavoro. É giunta l'ora di dare un sferzata di energia alla campagna vaccinale, che a nostro avviso sta soffrendo sia dal punto di vista organizzativo, sia dal punto di vista gestionale. A questo punto occorre agire senza ulteriori perdite di tempo e procedere con ildelsanitario in numero sufficiente a somministrare tutte le dosi a disposizione nel minor tempo possibile”. Così Giuseppe Carbone, segretario generale della. “Finalmente un segnale di cambiamento: è quello che i professionisti sanitari ...

