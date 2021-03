Conte lavora a un Movimento ripulito Casaleggio insiste sull' organo collegiale

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 1 marzo 2021) Una settimana per sciogliere la riserva. Giuseppeha chiesto del tempo per studiare le carte e capire quale sarà il suo ruolo all’interno del5 Stelle. Ma soprattutto vanno chiariti i rapporti con Davide, la cui assenza ieri durante il vertice all’hotel Forum è stata notata. Tanto che ora, fonti interne, parlano di un possibile incontro in settimana tra il figlio del co-fondatore e Beppe Grillo. Intanto non è passato inosservato neanche il post pubblicato sul blog delle Stelle, firmato dall’Associazione Rousseau presieduta dallo stesso, in cui vengono date indicazioni per le candidature, o meglio sui documenti da produrre ai fini della candidatura all’organismo. Specificando poi che le candidature non sono ancora state aperte e che ulteriori dettagli ...