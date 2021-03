Chi è Simone Finetti: Biografia, Età e MasterChef All Stars (Di lunedì 1 marzo 2021) Simone Finetti è uno chef divenuto famoso per aver partecipato alla quarta edizione di MasterChef Italia classificandosi ottavo. Viene richiamato per l’edizione speciale di MasterChef All Stars, l’edizione che riunisce i concorrenti che si sono distinti durante le passate edizioni dello show. Attualmente è lo chef del programma “Detto Fatto” con Bianca Guaccero. Chi è Simone Finetti? Nome: Simone Finetti Data di nascita: 1989 Età: 32 anni Altezza: info non disponibile Peso:info non disponibile Luogo di nascita: Lugo di Ravenna Segno Zodiacale: info non disponibile Professione: Chef Tatuaggi: Simone ha tatuati vari simboli e decorazioni sul braccio sinistro e una scritta; delle lettere sul polso della mano ... Leggi su chiecosa (Di lunedì 1 marzo 2021)è uno chef divenuto famoso per aver partecipato alla quarta edizione diItalia classificandosi ottavo. Viene richiamato per l’edizione speciale diAll, l’edizione che riunisce i concorrenti che si sono distinti durante le passate edizioni dello show. Attualmente è lo chef del programma “Detto Fatto” con Bianca Guaccero. Chi è? Nome:Data di nascita: 1989 Età: 32 anni Altezza: info non disponibile Peso:info non disponibile Luogo di nascita: Lugo di Ravenna Segno Zodiacale: info non disponibile Professione: Chef Tatuaggi:ha tatuati vari simboli e decorazioni sul braccio sinistro e una scritta; delle lettere sul polso della mano ...

