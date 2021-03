Borzì | presidente delle Acli Roma | “Noi donne vogliamo essere portatrici di rinascita”

Leggi su dire

(Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA – “In vista dell’8 marzo non vogliamo piangerci addosso, ma essere protagoniste di rinascita, portatrici di una differenza rigenerante”. È Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma, ad aprire il web talk di oggi pomeriggio promosso appunto dalle Acli di Roma ‘Mi vanto di esser donna’, nel solco di un progetto annuale dedicato alle donne che nella pandemia hanno pagato un prezzo alto. “Il 60% delle richieste di aiuto provenienti dal patronato o dal Caf erano di donne– ha specificato infatti Borzì- e chiedevano come fare per avere determinati diritti, per sostegno psicologico, ricerca di lavoro, ma anche kit scolastici, fino al cibo”.