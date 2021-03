Bethany Stout | Vite al limite | come sta oggi? La sua storia

(Di lunedì 1 marzo 2021)è la protagonista della puntata didial. La suaverrà raccontata a partire dalle ore 21.20 su Real Time.(Instagram)Il programma racconta storie di sofferenza dovute al peso eccessivo e a una vita condizionata dallo stesso. Il programma piace molto al pubblico che ne capisce la carica emotiva e che sempre commenta sui social network. Ovviamente il programma non va a ledere la dignità di nessuno, anzi aiuta a sconfiggere i demoni che molte di queste persone hanno dovuto affrontare per cercare di superare una crisi che magari si portavano dietro da anni. La trasmissione tratta le storie con tatto e grande umanità....

Vite al limite riparte oggi, alle ore 21.25, su Real Time , con la storia di. Quali sono le anticipazioni sulla puntata e com'è oggi la vita di. Vite al limite: la storia diè una 40enne che lavora come consulente e ha due figlie. Vive con ...Vite al Limite. La trasmissione in onda su Real Time, segue le vicende di pazienti patologicamente obesi. La storia diè la protagonista della terza puntata del programma Vite al Limite, programma in onda su Real Time in Italia, che si occupa di persone affette da grave obesità. La donna, ...Bethany Stout è stata la protagonista di una puntata di "Vite al limite" su Real Time nel 2020. Come sta oggi?