“BarcaGate”, arrestato l’ex presidente del Barcellona Bartomeu (Di lunedì 1 marzo 2021) l’ex presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu è stato arrestato questa mattina nel corso di un’operazione condotta dai Mossos d’Esquadra nell’ambito dell’inchiesta “BarcaGate”. Come riportato da La Vanguardia e Cadena Ser, Josep María Bartomeu, Óscar Grau, Román Gómez Ponti e Jaume Masferrer sono stati tratti in arresto. L’azione degli agenti dell’Area Centrale dei reati economici della polizia autonoma catalana è ancora in corso, scrive il Mundo Deportivo. Bartomeu è accusato di aver usato una società di creare contenuti web per i social per diffamare i suoi “nemici”, anche alll’interno del club, giocatori compresi. La società I3 Ventures avrebbe attaccato anche Piqué e Messi, utilizzando account non ufficiali e profili falsi per montare ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 marzo 2021)delJosep Mariaè statoquesta mattina nel corso di un’operazione condotta dai Mossos d’Esquadra nell’ambito dell’inchiesta “”. Come riportato da La Vanguardia e Cadena Ser, Josep María, Óscar Grau, Román Gómez Ponti e Jaume Masferrer sono stati tratti in arresto. L’azione degli agenti dell’Area Centrale dei reati economici della polizia autonoma catalana è ancora in corso, scrive il Mundo Deportivo.è accusato di aver usato una società di creare contenuti web per i social per diffamare i suoi “nemici”, anche alll’interno del club, giocatori compresi. La società I3 Ventures avrebbe attaccato anche Piqué e Messi, utilizzando account non ufficiali e profili falsi per montare ...

