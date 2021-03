Anziano signore muore, ma il suo fedele amico continua a tenergli compagnia (Di lunedì 1 marzo 2021) Leonardo aveva adottato Fulmine quando era un cucciolo e dopo la sua morte il cane ogni giorno va a trovarlo al cimitero. muore il padrone, ma il suo cane va a trovarlo tutti i giorni su Notizie.it. Leggi su notizie (Di lunedì 1 marzo 2021) Leonardo aveva adottato Fulmine quando era un cucciolo e dopo la sua morte il cane ogni giorno va a trovarlo al cimitero.il padrone, ma il suo cane va a trovarlo tutti i giorni su Notizie.it.

psikonerd : @corrini Il problema non è farfallina83, ma, ad esempio, le uscite di un anziano signore, purtroppo non il solo, ch… - NFrangipani : Se - a Bilbao - chiedete ad un signore anziano chi sia stato il più grande calciatore di sempre lui si toglierà il… - Giuggio72684862 : RT @053_Vince: Con la solita faccia d'ebete che si ritrova, il cazzaro di Rignano dichiara il falso anche riguardo al giornalista Khashoggi… - LUZrossonero : @mirabeack Come dici giustamente.... È un anziano signore.... - littleearyaa : Il signore anziano della libreria è dolcissimo lo adoro, sono una delle poche clienti in paese ed è sempre troppo gentile -