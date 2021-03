Addio Arcuri, arriva il generale Figliuolo (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma - Addio Arcuri, ecco Figliuolo. E' un generale dell'esercito il nuovo commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus nominato dal presidente del Consiglio Mario Draghi al posto di Domenico ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma -, ecco. E' undell'esercito il nuovo commissario straordinario per l'emergenza Coronavirus nominato dal presidente del Consiglio Mario Draghi al posto di Domenico ...

riotta : Addio al Commissario #Arcuri. Ci ha provato ok, ma senza passione, ragione, strategie, tra furbizie e moine comunic… - StefanoFeltri : Addio al tanto celebrato (da lui) modello Conte : - via Arcuri come commissario anti Covid - via Borrelli dalla pr… - Davide : Il post di addio di Arcuri ha già raccolto sette bilioni di like, nei padiglioni a forma di primula si sentono scro… - Rosyfree74 : RT @ElioLannutti: Francesco Paolo Figliuolo, chi è il generale nominato da Draghi come commissario all'emergenza Covid al posto di Arcuri.… - CanonF1 : RT @StefanoFeltri: Addio al tanto celebrato (da lui) modello Conte : - via Arcuri come commissario anti Covid - via Borrelli dalla protezi… -