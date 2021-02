Uomini e Donne, la nuova tronista Samantha Curcio rivela le sue prime emozioni e le impressioni sui corteggiatori (Di domenica 28 febbraio 2021) Samantha Curcio è la nuova tronista di Uomini e Donne e lei stessa nel suo video di presentazione si è definita una ragazza molto curvy ma orgogliosa di ciò. La sua esperienza nel dating show di Canale 5 è iniziata da poco ma ha già dimostrato di avere un carattere forte e deciso; intervistata da Uomini e Donne Magazine Samantha ha rivelato in primis perchè teneva molto a diventare tronista e cosa l’ha spinta a intraprendere questa avventura: Tenevo molto all’idea di diventare tronista perchè, come molte ragazze, guardavo sempre Uomini e Donne dal divano. Ho sempre pensato, davanti alle scelte e alle storie d’amore che nascevano al centro del ... Leggi su isaechia (Di domenica 28 febbraio 2021)è ladie lei stessa nel suo video di presentazione si è definita una ragazza molto curvy ma orgogliosa di ciò. La sua esperienza nel dating show di Canale 5 è iniziata da poco ma ha già dimostrato di avere un carattere forte e deciso; intervistata daMagazinehato in primis perchè teneva molto a diventaree cosa l’ha spinta a intraprendere questa avventura: Tenevo molto all’idea di diventareperchè, come molte ragazze, guardavo sempredal divano. Ho sempre pensato, davanti alle scelte e alle storie d’amore che nascevano al centro del ...

matteosalvinimi : In un momento di emergenza nazionale come questo sono contento di aver impegnato la Lega al governo, con le sue ide… - matteosalvinimi : Buon 82esimo compleanno al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco @emergenzavvf: donne e uomini che mettono a rischio… - Tg3web : Si è discusso nei giorni scorsi sull'assenza degli uomini alle manifestazioni contro le violenze sulle donne. A Tor… - LMontresor : @quellxsimpatic_ @ciencio_tpw @AlbanoMonteF @Drittorovescio_ In fatti a te interessa tirare solo l'acqua al tuo mul… - scorpione22x16 : @anita_lombardi Esistono più categorie di uomini.... Come di donne del resto. Il nostro sesto senso lo sa da subito… -