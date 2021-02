Sci di fondo, team sprint Mondiali Oberstdorf 2021 oggi in tv: canale, orario e diretta streaming (Di domenica 28 febbraio 2021) Il programma della team sprintmaschile e femminile di Oberstdorf, valevole per i Mondiali 2021 di sci di fondo. L’Italia sarà in gara sia negli uomini, dove si presenta con Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino, che nelle donne con Greta Laurent e Lucia Scardoni. SEGUI LA GARA LIVE SU SPORTFACE La gara, in programma oggi domenica 28 febbraio a partire dalle ore 11, sarà trasmessa in diretta streaming su Eurosport Player. Sportface.it seguirà l’evento con una diretta streaming aggiornata minuto per minuto. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 28 febbraio 2021) Il programma dellamaschile e femminile di, valevole per idi sci di. L’Italia sarà in gara sia negli uomini, dove si presenta con Francesco De Fabiani e Federico Pellegrino, che nelle donne con Greta Laurent e Lucia Scardoni. SEGUI LA GARA LIVE SU SPORTFACE La gara, in programmadomenica 28 febbraio a partire dalle ore 11, sarà trasmessa insu Eurosport Player. Sportface.it seguirà l’evento con unaaggiornata minuto per minuto. SportFace.

poliziadistato : #FedericoPellegrino vince la #Coppadelmondo??#Sprint dello sci di fondo. Il campione delle #Fiammeoro?????era già sal… - zazoomblog : LIVE Sci di fondo Team Sprint Mondiali in DIRETTA: Pellegrino e De Fabiani sfidano la Norvegia! - #fondo #Sprint… - FondoItalia : Oberstdorf 2021 - Fondo, Giandomenico Salvadori: 'Mi aspettavo di stare meglio in classico' - MasashiKohmura : RT @FondoItalia: Sci Nordico e Biathlon - Programma ed orari delle gare di domenica 28 febbraio 2021 - zazoomblog : Sci di fondo team sprint femminile Mondiali Oberstdorf 2021. Svezia favoritissima per il successo - #fondo #sprint… -