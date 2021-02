Roma-Milan: i rossoneri in cerca di una vittoria per allungare in classifica (Di domenica 28 febbraio 2021) Roma-Milan è una sfida di alta classifica: i rossoneri vogliono vincere per allungare sulle avversarie e assicurarsi un posto in Champions League Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 28 febbraio 2021)è una sfida di alta: ivogliono vincere persulle avversarie e assicurarsi un posto in Champions League Pianeta

alexandreruiz : ?? Qui s'impose dimanche ? Roma : RT Milan : Fav - OfficialASRoma : ?? Quella di stasera sarà la nostra sfida numero 191 contro i rossoneri ?? 10 statistiche in vista di #RomaMilan, ma… - GoalItalia : Sorteggio ottavi di #EuropaLeague ?? ???? Ajax-Young Boys ???? ???? Dinamo Kiev-Villarreal ???? ???? Roma-Shakhtar ???? ???? Oly… - SkySport : Roma-Milan, dove vedere la partita in tv: gli orari - fabriziogiannat : RT @PBrunaccioni: E’ imbarazzante come i telecronisti di @SkySport tifino sempre per Inter Juventus Roma e per quella che gioca contro il M… -