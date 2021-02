Roma-Milan 1-2, vittoria in chiave Champions per Pioli (Di lunedì 1 marzo 2021) Roma-Milan 1-2 nel posticipo della 24.a giornata di Serie A. Successo importante per i rossoneri di Pioli in uno scontro diretto per la zona Champions, che restano a -4 dall'Inter capolista. I giallorossi, invece, restano fermi a 44 punti e perdono l'occasione di rimettersi davanti a Juventus e Atalanta nella zona Champions. Tre punti che possono valere almeno il doppio, per Pioli. Nel momento più difficile e complicato della stagione, il Milan ha estratto l'asso dalla manica andando a conquistare sul campo della Roma una vittoria importantissima, anche alla luce dei punti lasciati sul campo da Lazio e Juventus, restando comunque in scia della vetta dell'Inter. Pellegrini e Mkhitaryan dietro Mayoral, Karsdorp e Spinazzola sulle corsie ... Leggi su ilfogliettone (Di lunedì 1 marzo 2021)1-2 nel posticipo della 24.a giornata di Serie A. Successo importante per i rossoneri diin uno scontro diretto per la zona, che restano a -4 dall'Inter capolista. I giallorossi, invece, restano fermi a 44 punti e perdono l'occasione di rimettersi davanti a Juventus e Atalanta nella zona. Tre punti che possono valere almeno il doppio, per. Nel momento più difficile e complicato della stagione, ilha estratto l'asso dalla manica andando a conquistare sul campo dellaunaimportantissima, anche alla luce dei punti lasciati sul campo da Lazio e Juventus, restando comunque in scia della vetta dell'Inter. Pellegrini e Mkhitaryan dietro Mayoral, Karsdorp e Spinazzola sulle corsie ...

