Regioni, Bonaccini: "Sarà un marzo molto difficile. Esplosione tra i giovanissimi" (Di domenica 28 febbraio 2021) "Sarà un marzo molto difficile" sul fronte Covid, ha affermato il presidente della conferenza delle Regioni Stefano Bonaccini , ospite a 'Non è la D'Urso' su Canale 5, non ha dubbi: "Abbiamo un'... Leggi su quotidiano (Di domenica 28 febbraio 2021) "un" sul fronte Covid, ha affermato il presidente della conferenza delleStefano, ospite a 'Non è la D'Urso' su Canale 5, non ha dubbi: "Abbiamo un'...

marina_fortin : @madmakko @bonaccini diceva che nelle regioni gialle con contagi in calo quindi non in ER, si poteva pensare ad apr… - MPR7470 : Qualcuno diceva di dare più potere alle regioni... così un qualsiasi Bonaccini può chiudere tutto a suo piacimento… - ilgiornale : Dad in otto su venti. Bonaccini: 'Aiuti ai genitori'. I tecnici: 'Stretta in zona rossa e con alta incidenza'… - filo_78 : Combattete contro i #Bonaccini a capo delle Vostre Regioni, perché nessuno vi darà indietro la vostra infanzia, ado… - FrankJack90 : @Giuseppe_Beppe_ @StefanoGuerrato @RegLombardia -