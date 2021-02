Pagelle Napoli Benevento: Insigne inventa, Foulon si fa bucare VOTI (Di domenica 28 febbraio 2021) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 24ª giornata di Serie A 2020/21: Pagelle Napoli Benevento Le Pagelle dei protagonisti del match tra Napoli e Benevento, valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Insigne FLOP: Foulon VOTI Napoli: Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Koulibaly 5, Ghoulam 6,5; Fabian Ruiz 6, Bakayoko 6; Politano 6,5 (85? Hysaj s.v.), Zielinski 6,5 (82? Maksimovic s.v.), Insigne 7,5; Mertens 7 (82? Elmas s.v.). Benevento: Montipò 6; Depaoli 6, Tuia 5,5, Barba 5,5, Foulon 5 (64? Letizia 5,5); Viola 5,5, Schiattarella 5,5 (46? R. Insigne 6), Hetemaj 5,5; Caprari 5,5 ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 28 febbraio 2021) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 24ª giornata di Serie A 2020/21:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 24ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP:FLOP:: Meret 6; Di Lorenzo 6, Rrahmani 6, Koulibaly 5, Ghoulam 6,5; Fabian Ruiz 6, Bakayoko 6; Politano 6,5 (85? Hysaj s.v.), Zielinski 6,5 (82? Maksimovic s.v.),7,5; Mertens 7 (82? Elmas s.v.).: Montipò 6; Depaoli 6, Tuia 5,5, Barba 5,5,5 (64? Letizia 5,5); Viola 5,5, Schiattarella 5,5 (46? R.6), Hetemaj 5,5; Caprari 5,5 ...

Salvato95551627 : RT @napolimagazine: PAGELLE NM - Napoli-Benevento, i voti di Petrazzuolo: 'Ghoulam e Mertens da 8, Politano non sbaglia' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PAGELLE NM - Napoli-Benevento, i voti di Petrazzuolo: 'Ghoulam e Mertens da 8, Politano non sbaglia' - susydigennaro : RT @napolimagazine: PAGELLE NM - Napoli-Benevento, i voti di Petrazzuolo: 'Ghoulam e Mertens da 8, Politano non sbaglia' - calciomercatoit : ?? #NapoliBenevento termina 2-0: ecco le pagelle e il tabellino di CMIT - petrazzuolo : RT @napolimagazine: PAGELLE NM - Napoli-Benevento, i voti di Petrazzuolo: 'Ghoulam e Mertens da 8, Politano non sbaglia' -