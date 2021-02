Oggi Inter-Genoa, quattro i giocatori a rischio squalifica (Di domenica 28 febbraio 2021) quattro giocatori a rischio squalifica in casa Inter Manca sempre meno al match tra Inter e Genoa, valido per la ventiquattresima giornata della Serie A. Nella squadra di Conte ci sono ben quattro giocatori a rischio squalifica, in quanto diffidati. Si tratta di Bastoni, Brozovic, Barella e Lukaku che in caso di ammonizione saranno costretti a saltare la trasferta di Parma in programma per giovedì. Hakimi, invece, sconterà la propria squalifica nel match contro i rossoblu mentre tornerà regolarmente a disposizione per la partita contro i ducali di giovedì. L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 28 febbraio 2021)in casaManca sempre meno al match tra, valido per la ventiquattresima giornata della Serie A. Nella squadra di Conte ci sono ben, in quanto diffidati. Si tratta di Bastoni, Brozovic, Barella e Lukaku che in caso di ammonizione saranno costretti a saltare la trasferta di Parma in programma per giovedì. Hakimi, invece, sconterà la proprianel match contro i rossoblu mentre tornerà regolarmente a disposizione per la partita contro i ducali di giovedì. L'articolo proviene damagazine.

