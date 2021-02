Nuovo DPCM, verso il via libera delle Regioni al testo del governo. Cosa cambia per la scuola. BOZZA (Di domenica 28 febbraio 2021) La conferenza delle Regioni, a quanto si apprende, ha inviato ieri il parere definito interlocutorio al DPCM che il governo ha in programma di emanare la prossima settimana. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 28 febbraio 2021) La conferenza, a quanto si apprende, ha inviato ieri il parere definito interlocutorio alche ilha in programma di emanare la prossima settimana. L'articolo .

petergomezblog : Nuovo Dpcm, la bozza: no all’apertura serale di bar e ristoranti, stop a barbieri e parrucchieri in zona rossa, le… - sole24ore : Nuovo #Dpcm: ecco tutte le misure che entreranno in vigore dal 6 marzo e saranno applicate per un mese (quindi anch… - stebellentani : Operazione riuscita. State tutti parlando ossessivamente di 50 persone (100? 200?) e si parlerà di questo per 2-3 g… - orizzontescuola : Nuovo DPCM, verso il via libera delle Regioni al testo del governo. Cosa cambia per la scuola. BOZZA - davidefigoli : RT @vitalbaa: Nella bozza del nuovo Dpcm ci sono 5 misure 'fortemente raccomandate' e 4 'raccomandate'. Immagino che adesso nessuno farà u… -