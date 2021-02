Noi ex - comunisti italiani | scemi e grulli | con le nostre famose facce idiote…

(Di domenica 28 febbraio 2021) di Alessandro Agostinelli 'Lei pensa che io sia scemo, vero? No, sono un uomo di partito'. Lo ha dichiarato Ugo Sposetti in una recente intervista. Non interessa qui a proposito di che cosa il vecchio ...

Quella diex -italiani: scemi e grulli, con le nostre famose facce idiote… Ma forse, in una qualche nuova forma, si paleserà di nuovo un rumore di piazza lontana. Chissà?Anno 1980, al governo c'è Cossiga, Toto Cutugno vince con Soloe Roberto Benigni dà scandalo: ... Nel 1999 sul palco dell'Ariston arriva Mikhail Gorbaciov e fa un po' il Nostradamus: 'I..."Il 7 marzo 1971 piazza Duomo a L'Aquila era piena di bandiere rosse del PCI e Pietro Ingrao parlava a migliaia di comunisti e cittadini accorsi da tutto l'Abruzzo per rispondere al vile attentato all ...“È giusto e doveroso – prosegue la nota-in questo quadro fortemente preoccupante e pieno di incognite, per noi Comunisti domandarci come, in che termini, quali iniziative adottare per porre un argine ...