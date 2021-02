Nigeria | liberate le 317 studentesse rapite

(Di domenica 28 febbraio 2021) Sono statele oltre 300a Jangebe, nello stato di Zamfara in. Lo ha confermato all’emittente Cgtn, David Otto Endeley, consulente internazionale per l’anti-terrorismo, precisando che le ragazze ora sono state trasferite nel palazzo dell’emiro di Anka e da qui sarà organizzato il loro viaggio a Gusau, la capitale dello stato. Le 317 ragazze erano statevenerdì da uomini armati che avevano fatto irruzione nella loro scuola secondaria. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

