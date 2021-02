Matteo Renzi e l’evento a Riyadh, Arabia Saudita (Di domenica 28 febbraio 2021) Il leader di Italia Viva Matteo Renzi sta ricevendo molti attacchi da parte di PD, Leu e soprattutto dai Cinque Stelle per la sua partecipazione all’evento Neo-Renaissance di Riyadh, in Arabia Saudita. Le critiche sono aumentate dopo che gli USA hanno pubblicato un rapporto secondo il quale il principe ereditario Mohammad bin Salman sarebbe il Leggi su periodicodaily (Di domenica 28 febbraio 2021) Il leader di Italia Vivasta ricevendo molti attacchi da parte di PD, Leu e soprattutto dai Cinque Stelle per la sua partecipazione alNeo-Renaissance di, in. Le critiche sono aumentate dopo che gli USA hanno pubblicato un rapporto secondo il quale il principe ereditario Mohammad bin Salman sarebbe il

mannocchia : Matteo Renzi si fa le domande e si scrive le risposte. “La dura polemica sulla vicenda Khashoggi” e la tragica fin… - stanzaselvaggia : “Ciao Matteo Renzi!”. “Ciao! Come sto?”. - fattoquotidiano : PARLA ALESSANDRO DI BATTISTA 'Matteo Renzi riceve soldi da un fondo saudita e adesso deve dimettersi, punto' [L'int… - GabriellaRoma : RT @stanzaselvaggia: “Ciao Matteo Renzi!”. “Ciao! Come sto?”. - corgi_lover : RT @fattoquotidiano: Matteo Renzi deve dimettersi dal board del FII Institute. In verità non avrebbe mai dovuto accettare l’incarico da 80… -